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Министерство иностранных дел Республики Армения в установленном порядке ответило на ноту посольства РФ

Министерство иностранных дел Республики Армения в установленном порядке ответило на ноту посольства РФ

Министерство иностранных дел Республики Армения в установленном порядке ответило на ноту посольства России. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

«Содержание ноты является частью внутренней дипломатической переписки, и поэтому ее публикацию мы не считаем правильной», - отметил Ваан Унанян.

17 августа стало известно, что посольство РФ направило МИД РА ноту по поводу обвинений в адрес российских структур, появившихся в прессе в связи с взрывом 14 августа в торговом центре «Сурмалу».
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