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В Степанакерте вспыхнул пожар в цехе кислородного оборудования: взорвались баллоны, находящиеся под высоким давлением

В Степанакерте вспыхнул пожар в цехе кислородного оборудования: взорвались баллоны, находящиеся под высоким давлением

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах сообщила подробности взрыва, произошедшего в одном из зданий Степанакерта.

«В Степанакерте, в цехе кислородного оборудования, расположенного на улице Тиграна Меца, 20 возник пожар, в результате чего взорвались баллоны, находящиеся под высоким давлением. Спасатели провели частичную локализацию. Призываем не подаваться панике, на месте принимаются все необходимые меры », - как сообщает «Арменпресс», говорится в сообщении ГСЧС.


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