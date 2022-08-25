В Степанакерте вспыхнул пожар в цехе кислородного оборудования: взорвались баллоны, находящиеся под высоким давлением

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах сообщила подробности взрыва, произошедшего в одном из зданий Степанакерта.

«В Степанакерте, в цехе кислородного оборудования, расположенного на улице Тиграна Меца, 20 возник пожар, в результате чего взорвались баллоны, находящиеся под высоким давлением. Спасатели провели частичную локализацию. Призываем не подаваться панике, на месте принимаются все необходимые меры », - как сообщает «Арменпресс», говорится в сообщении ГСЧС.