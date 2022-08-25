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В России за сутки выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 13 марта

В России за сутки выявили 43 919 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 13 марта

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 43 919 против 40 231 днем ранее.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 13 марта, когда зафиксировали 44 989 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 265 521 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 71 против 72 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 383 829 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 30 775 против 32 876 днем ранее, до 18 401 387. 


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