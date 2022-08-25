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Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Армении по футболу в новой классификационной таблице ФИФА сохранила свою позицию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.

25 августа ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных. Сборная Армении сохранила свою позицию, она находится на 92-й строчке.

Первое место в таблице занимает Бразилия. За ней следуют Бельгия, Аргентина, Франция и Англия.
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