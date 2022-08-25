Пожар, вспыхнувший в Степанакертском цехе кислородного оборудования, локализован
15:55, 25 Август 2022
Пожар, вспыхнувший в цехе кислородного оборудования в Степанакерте, на данный момент локализован, вероятные рисковые ситуации предотвращены.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.С привлечением всех подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха предпринимаются все необходимые меры по окончательной ликвидации огня и обеспечению безопасности населения.
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