Пожар, вспыхнувший в Степанакертском цехе кислородного оборудования, локализован

Пожар, вспыхнувший в цехе кислородного оборудования в Степанакерте, на данный момент локализован, вероятные рисковые ситуации предотвращены.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

С привлечением всех подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха предпринимаются все необходимые меры по окончательной ликвидации огня и обеспечению безопасности населения.