Премьер Молдавии анонсировала кадровые изменения в правительстве

В правительстве Молдавии ожидаются кадровые изменения, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что недовольна работой некоторых министерств, но не назвала их, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Есть направления, где у нас есть профессионалы, но в кризисный период они продвигаются медленнее. Когда мы будем готовы объявить о некоторых перестановках, мы сделаем это в установленном порядке", - приводят слова Гаврилицы в четверг молдавские Telegram-каналы.

Премьер также не назвала министерства, которые, по ее мнению, работают "медленнее".

С середины мая Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" проводит антиправительственные протесты в различных районах и городах Молдавии на фоне беспрецедентной инфляции в 33,5%. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества. Эксперты полагают, что осенью Молдавию могут ждать многочисленные протесты.