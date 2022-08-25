В ЕАЭС может быть создан Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив

В Евразийском экономическом союзе может быть создан Евразийский фонд поддержки молодежных инициатив.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЕАЭС, такое предложение сделал председатель Совета Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на открытии Молодежного форума СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»), который проходит в культурном центре «Рух Ордо» города Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).

«Я думаю, что фонд мог бы иметь региональные отделения и оказывать безвозмездные консультационные, образовательные и другие услуги, организационно-правовую поддержку интеграционным проектам молодежи», - сказал Михаил Мясникович.

В форуме участвовал председатель Кабинета министров КР, премьер-министр Акылбек Жапаров.

В своем приветственном слове глава правительства Кыргызстана отметил, что молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции.

«Образование и общественные проекты, особенно в сфере интернациональной экономики, робототехники и IT-технологии предоставляют огромные возможности для креативной молодежи. Важно, что молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции. Дальнейшая диверсификация данного направления позволит расширить географию контактов нашей молодежи с зарубежными государствами, интеграционными региональными объединениями - от Южной Америки до Юго-Восточной Азии», - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель Совета ЕЭК Михаил Мясникович напомнил, что согласно утвержденному главами государств стратегическому направлению развития евразийской экономической интеграции до 2025 года планируется широкое вовлечение общественности в процессы евразийской интеграции.

Причем молодежь в возрасте до 30 лет находит свое достойное место в решении важных задач социально-экономического развития союза.

«Для создания каналов коммуникации мы планируем в ЕЭК создать «одно окно» для оперативного рассмотрения обращений молодежи, поддержки молодых предпринимателей, молодых специалистов, студентов», - подчеркнул председатель Совета ЕЭК.

По его словам, комиссия стремится создать дополнительные рабочие места для молодежи. Единая система «работы без границ» была запущена в прошлом году. На сегодняшний день в базе более 500 000 вакансий.

«Молодежи отводится большая роль в выработке дальнейших направлений развития Евразийского экономического союза. И это правильно. Участвуя в союзном строительстве, вы создаете для себя условия жизни», - резюмировал Михаил Мясникович.