Столтенберг: сотрудничество РФ и КНР в Арктике бросает вызов ценностям и интересам НАТО

Сотрудничество России и Китая в Арктике в рамках стратегического партнерства двух стран бросает вызов ценностям и интересам НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье, опубликованной канадской газетой The Globe and Mail в четверг.

"Ранее в текущем году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, что бросает вызов нашим ценностям и интересам", - отметил генсек альянса.

По его словам, Китай "расширяет свое присутствие" в регионе, называя себя "приарктическим государством". Также, отметил генсек НАТО, Пекин планирует создать "Полярный шелковый путь", который соединит Китай и Европу через Арктику.

"Он (Китай - прим. ТАСС) оперативно укрепляет свои военно-морские силы, планирует построить самый большой в мире ледокол. Китай также инвестирует десятки миллиардов долларов в энергетику, инфраструктурные и исследовательские проекты в регионе", - указал глава Североатлантического альянса.

На фоне увеличения роли Арктики в политике Москвы и Пекина НАТО "наращивает свое присутствие" на Крайнем Севере, а страны альнса проводят учения и инвестируют в средства противовоздушной обороны и морскую технику. По словам генсека НАТО, альянс готов "действовать в любых условиях и защищать каждый дюйм территории союзников от угроз".