Азиатские индексы - 25-08-22

ТОКИО, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.58% и составил 28479.01 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 1976.60 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.97% и составил 3246.25 пункта, а HANG SENG вырос на 3.63% и составил 19968.38 пункта.