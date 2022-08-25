Параллельно с завершением реконструкции транспортного узла «Ламбада» внесены изменения в организацию движения на транспортном узле пр.Комитаса, пр.Азатутюн – ул. Давида Анахти.

Об этом Арменпресс сообщили в мэрии Еревана, отметив, что в настоящее время в нижней части перекрестка организована кольцевая развязка.