Новый маршрут бердзорского коридора заработает в первую неделю сентября. Ханумян

Новый маршрут бердзорского коридора будет запущен в первую неделю сентября текущего года.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил министр территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Айк Ханумян.

«До тех пор будет действовать автомагистраль Степанакерт-Бердзор-Горис. Альтернативный маршрут будет работать по новому южному коридору. Движение по новой дороге начнется только после того, как будут развернуты все блокпосты российских миротворческих сил. За это время будет готов временный участок протяженностью 4,5 километра, часть которого уже заасфальтирована и будет полностью закончена в ближайшие дни. Предполагается, что в первую неделю сентября движение будет организовано по новой дороге», — пояснил министр.

По его словам, временный участок новой трассы обходит Бердзор, Ахавно и Неркин Сус, затем соединяется с дорогой Ахавно-Тех, примерно в 3 км от Ахавно.

Глава ведомства добавил, что процесс переноса инфраструктур активно продолжается. "Проблема со связью уже решена. Для переноса линий электропередач потребуется время, а в плане газоснабжения, как я уже говорил, нужно искать другие решения", - сказал Айк Ханумян.

Сегодня, 25 августа, МВД Республики Арцах сообщило, что с двусторонне открыт участок Шуши-Бердзор-Горис межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией, безопасность которого обеспечивают российские миротворцы.