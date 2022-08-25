В 1-ом полугодии текущего года товарооборот между РА и РФ вырос на 42%: встреча Пашиняна и Мишустина

В городе Чолпон-Ата на полях заседания Евразийского межправительственного совета состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Как передает Арменпресс, Михаил Мишустин сначала передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина и отметил:

“Вы совсем недавно с ним обсуждали двустороннюю повестку Российской Федерации и Армении. Мы также с Вами не так давно встречались в Минске в рамках Евразийского межправсовета. Конечно, есть необходимость продолжать диалог по самым актуальным темам как двусторонней повестки, так и наших отношений в ЕАЭС.

Хотел бы еще раз подтвердить, что мы дорожим нашими дружественными братскими отношениями с Арменией. Они основаны на глубоких исторических и духовных связях наших народов. На следующей неделе, 29 августа, что Вам хорошо известно, мы отметим знаменательную дату – это 25-летие подписания нашего договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который заложил основы союзничества Российской Федерации и Армении.

Совместно с армянскими партнерами мы принимаем оперативные решения, которые направлены на защиту нашего торгово-экономического сотрудничества в условиях в том числе незаконных санкций в отношении Российской Федерации. И у нас есть конкретные результаты: по итогам шести месяцев текущего года наш взаимный товарооборот увеличился на 42% по сравнению с январем – июнем предыдущего года. Соответственно, в абсолютных цифрах он превысил 1,6 млрд долларов. Это рекордные показатели во взаимной торговле.

Мы, конечно, хотели бы ускорить работу по приоритетным проектам и в транспортной, и в промышленной, и в области энергетики. Важно создавать комфортные условия для эффективной деятельности бизнеса, активнее использовать возможности малых и средних предприятий, что, кстати, Армения делает очень эффективно в отношении российских предприятий, как, я надеюсь, и Россия – для армянских компаний.

Хорошей площадкой для этого станет проводимая в сентябре в Армении с участием ВЭБ.РФ бизнес-миссия российских компаний и, кстати, наш заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук ее возглавит.

Мы также ведем работу по расширению использования национальных валют в двусторонней торговле. Уверен, что это будет способствовать росту нашего товарооборота, и еще, что очень важно, диверсификации его структуры. Приоритетное внимание мы уделяем разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана.

Наша сегодняшняя встреча проходит на полях заседания Евразийского межправительственного совета. В рамках Союза мы успешно преодолеваем последствия мировой экономической нестабильности. Вы также сегодня говорили об этом. Убежден, что вместе мы сможем обеспечить в первую очередь устойчивость экономик стран ЕАЭС и, самое главное, повысить уровень благосостояния наших граждан.



Спасибо”.