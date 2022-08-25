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Под руководством начальника ГШ ВС РА проведены совместные штабные учения на тему оборонительной операции

Под руководством начальника ГШ ВС РА проведены совместные штабные учения на тему оборонительной операции

Под руководством начальника Генерального штаба ВС РА генерал-майора Эдуарда Асряна с 23 по 25 августа были проведены совместные штабные учения на тему «Работа органов военного управления ВС РА на этапе принятия решения об оборонительной операции и постановке вопросов».

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, определялась последовательность плановых действий структурных подразделений и воинских частей обеспечения,проверялись действия должностных лиц при оценке военно-политической обстановки, плана применения вооруженных сил и корректировки задач войск, командного состава по подготовке и ведению боевых действий, планированию и управлению оборонительными операциями были улучшены способности.

В  ходе тренировок была изучена оперативная задача, оценена сложившаяся ситуация, разработана формализация всех необходимых документов управления войсками.

Подводя итоги тренировки, генерал-майор Эдвард Асрян высоко оценил готовность и боеспособность личного состава, дал соответствующие поручения командирам подразделений.


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