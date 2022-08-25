Под руководством начальника ГШ ВС РА проведены совместные штабные учения на тему оборонительной операции

Под руководством начальника Генерального штаба ВС РА генерал-майора Эдуарда Асряна с 23 по 25 августа были проведены совместные штабные учения на тему «Работа органов военного управления ВС РА на этапе принятия решения об оборонительной операции и постановке вопросов».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, определялась последовательность плановых действий структурных подразделений и воинских частей обеспечения,проверялись действия должностных лиц при оценке военно-политической обстановки, плана применения вооруженных сил и корректировки задач войск, командного состава по подготовке и ведению боевых действий, планированию и управлению оборонительными операциями были улучшены способности.

В ходе тренировок была изучена оперативная задача, оценена сложившаяся ситуация, разработана формализация всех необходимых документов управления войсками.

Подводя итоги тренировки, генерал-майор Эдвард Асрян высоко оценил готовность и боеспособность личного состава, дал соответствующие поручения командирам подразделений.