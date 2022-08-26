“Ереванский бестселлер”: лидирует “Богатый папа, бедный папа”: художественно- документальная книга, июль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за июль.

На первом месте книга Роберта Кийосаки “Богатый папа, бедный папа”. Это книга номер один во всем мире по управлению личными финансами. В ней рассказывается история Роберта Кийосаки и двух отцов, его собственного отца и богатого отца его лучшего друга. История о том, как эти два разных человека формируют свои идеи и представления об инвестициях и деньгах. Книга развеивает миф о том, что для того, чтобы быть богатым, нужен большие доходы, и объясняет разницу между работой за деньги и тем, чтобы деньги работали на вас.

На втором месте книга Джо Наварро “Я читаю ваши мысли”. Из этой книги вы узнаете, какие первобытные инстинкты управляют нашим языком тела, почему нельзя доверять человеческому выражению лица, что является самой «правдивой» частью тела, как читать мысли других людей по их рукам, ногам, телу и губам, и как применить эти знания, чтобы произвести впечатление уверенного и искреннего человека. В книге не только представлены убедительные примеры из реальной практики агента ФБР, но и приведены ссылки на работы наиболее известных исследователей в области невербальной коммуникации. В ней вы найдете и рисунки, которые сделают чтение еще более понятным и интересным.

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на третьем месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

Книга Брайана Трейси «Твой собственный способ разбогатеть» (в рус. переводе: “Как разбогатеть с нуля”) на четвертом месте. Брайан Трейси, прошедший путь от продавца до миллионера за 10 лет, рассказывает о том, как добиться финансовой независимости, о которой вы наверняка мечтаете, вне зависимости от рода деятельности и размера вашего банковского счета. Вы узнаете 5 основных источников богатства и 18 принципов, необходимых для достижения успеха, вы узнаете 5 правил успешного бизнеса и о 10 умных инвестиционных стратегиях.

На пятом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

На пятом месте - книга Наполеона Хила “Думай и обогащайся”. В известной книге этого американского автора представлены шаги и средства для обогащения, создания капитала, основанные как на анализе собственного опыта автора, так и опыта многих богатых людей, которые были использованы и стали полезны для того, чтобы стать успешными многими людьми.

Книга Джо Наварро “Будь исключительным” на шестом месте. Новая книга агента ФБР Джо Наварро уже доступна армянским читателям. Проработав много лет в ФБР, автор делится своим опытом, основанным на пяти принципах: самообладание, настойчивость, общение, действия, психологический комфорт. Это новый вид книги для настоящих лидеров, который точно поможет читателю стать по-настоящему исключительным.

На восьмом месте книга Арпи Ванян “Как воспитать успешного и счастливого ребенка”. Мы все жертвы: мы, наши родители, родители наших родителей и наши дети, к сожалению. Да, мы из тех людей, которые могут нарисовать ребенку на спине крылья или отрезать отросшие крылья... Мы живем всю жизнь с неправильными убеждениями, которые нам «привили» родители, родственники, окружающие люди, общество. Убеждения, которые с каждым днем все больше отравляют нашу жизнь, мешая жить полноценной и счастливой жизнью. А беззаботный человек не может воспитать счастливого ребенка. С низкой самооценкой человек, который не любит сам себя, воспитывает подобного себе ребенка. В этой книге собраны секреты, законы, правила, советы и доказательства из научных экспериментов, которые помогут родителям: а) стать успешными и счастливыми, б) воспитать своего ребенка успешным и счастливым человеком. Это для родителей очень важная книга.

На девятом месте книга Илона Маски «Когда все против тебя. Илон Маски сам о себе». В книге собраны отрывки из интервью и выступлений одного из самых влиятельных людей мира Илона Маски. Тематические разделы книги посвящены различным направлениям его деятельности: SpaceX и Колонизация Марса, Tesla Motors и распространение электромобилей, SolarCity и Зеленая энергия. Кроме того, цитируются замечательные высказывания и идеи Илона Маски о кадровой политике, работе и о жизни в целом.

На десятом месте еще один мировой бестселлер Джона Стрелеки “Возвращение в кафе на краю света”. Когда вы смотрите на звездное ночное небо, вы на самом деле видите менее 0,0000005% звезд в нашей галактике. И это все только наша галактика. Существует не менее 125 миллиардов галактик. Если все это смогла сотворить какая-то сверхъестественная сила, то наверняка и ваша мечта не выходит за рамки ее возможностей. Так следуйте же за этой силой…

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).