Госдеп США ответил на заявление Баку относительно назначения нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Госдепартамент США отреагировал на абсурдное заявление официального Баку относительно назначения нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ о том, что подобные шаги «не могут способствовать нормализации армяно-азербайджанских отношений».

Как передает «Арменпресс», заместитель пресс-секретаря Бюро по глобальным связям с общественностью (Bureau of Global Public Affairs) Ведант Патель, ссылаясь на заявление азербайджанской стороны, особо отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Филипа Рикера «старшим советником по переговорам на Кавказе, чтобы подчеркнуть нашу приверженность «установлению мира на Южном Кавказе». «Как страна, мы привержены облегчению прямого диалога между Азербайджаном и Арменией на двустороннем, многостороннем уровне, а также посредством сотрудничества с партнерами-единомышленниками для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования между двумя странами», - отметил он.

Ведант Патель вновь напомнил, что отныне посол Рикер будет представлять США как в Минской группе, так и на международных переговорах в Женеве.

25 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении опытного дипломата Филипа Рикера главным советником на переговорах по кавказским вопросам. На этой должности Рикер будет исполнять также функции сопредседателя США Минской группы ОБСЕ, и выступать главным переговорщиком делегации США на международных переговорах в Женеве.

За этим решением последовало еще одно безосновательное заявление МИД Азербайджана, в котором говорилось: «…попытки реанимировать практически не существующую Минскую группу могут привести к выходу США из процесса урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией». МИД Азербайджана также заявил, что «карабахский конфликт решен», добавив, что увязывание урегулирования армяно-азербайджанских отношений с нагорно-карабахским вопросом «никоим образом не будет способствовать урегулированию этих отношений».