Армия Китая начала учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь

Вооруженные силы Китая приступили в пятницу к проведению учений с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В качестве района учений обозначена акватория острова Муюй, который расположен недалеко от города Фуцин. Задействованные в учениях силы и средства не уточняются. Их координаты указаны на сайте Управления по безопасности на море города Путянь. Учения с боевыми стрельбами продлятся до 27 августа.

С начала августа Вооруженные силы КНР провели целую серию военных учений вдоль своего побережья на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе, что было вызвано состоявшимся 2-3 августа визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Армия Китая также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань. На состоявшийся 14-15 августа визит на Тайвань делегации американских законодателей Китай также ответил серией учений в различных акваториях в Южно-Китайском, Желтом и Восточно-Китайском морях.