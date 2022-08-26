По факту пожара и взрывов в Степанакерте возбуждено уголовное дело: арестованы четыре человека

По факту пожара и взрывов, произошедших в городе Степанакерт Республики Арцах, возбуждено уголовное дело и задержаны четыре человека. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на сообщение прокуратуры Арцаха.

«Как сообщили в Полиции МВД Республики Арцах, 25 августа около 13:30 на территории Степанакертского производственного комбината, расположенного по адресу: улица Тиграна Меца/3, от источника открытого огня вспыхнуло пламя. В результате его распространения, взорвались предметы, предположительно являющиеся боеприпасами, незаконно хранящиеся в пункте приема цветных металлов.

В связи с описанным случаем Полицией МВД Арцаха возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 192 и ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Республики Арцах по факту приобретения, перевозки и хранения боеприпасов», - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате взрывов пострадавших нет, размер материального ущерба уточняется, назначены экспертизы.