Арсен Закарян может перейти в лондонский «Челси»

Арсен Закарян, российский футболист с армянскими корнями, может перейти в лондонский «Челси».

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут российские СМИ. «Аристократы» готовы оплатить отступную за футболиста московского «Динамо» Арсена Закаряна, которая составляет 15 миллионов евро.

Текущий контракт Арсена Закаряна с московским «Динамо» рассчитан до 2024 года. Он в составе российского клуба принял участие в 52 играх, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач. В 2021 году Закарян дебютировал в составе сборной России по футболу и на данный момент провел 4 матча.

Лондонский «Челси» после 3-х туров чемпионата Англии этого сезона имеет 4 очка, в этом сезоне он выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.