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Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Московский международный кинофестиваль откроется фильмом "Сердце Пармы"

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется в российской столице в пятницу, в этом году смотр был перенесен на вторую половину года по просьбе кинематографистов зарубежных стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

44-й ММКФ, который с 2018 года проходит в конце апреля, в этом году был перенесен после обращения кинематографистов зарубежных стран о том, что они не смогут приехать и представить свои фильмы к показу.

Фильмом открытия фестиваля в этом году станет картина "Сердце Пармы" режиссера Антона Мегердичева. Закроет фестиваль работа южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Решение уйти", отмеченная за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.


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