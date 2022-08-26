Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется в российской столице в пятницу, в этом году смотр был перенесен на вторую половину года по просьбе кинематографистов зарубежных стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

44-й ММКФ, который с 2018 года проходит в конце апреля, в этом году был перенесен после обращения кинематографистов зарубежных стран о том, что они не смогут приехать и представить свои фильмы к показу.

Фильмом открытия фестиваля в этом году станет картина "Сердце Пармы" режиссера Антона Мегердичева. Закроет фестиваль работа южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Решение уйти", отмеченная за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.