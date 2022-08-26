В Кыргызстане состоялась встреча премьер-министров РФ и Азербайджана

В кыргызском городе Чолпон-Ата 25 августа встретились премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщают азербайджанские СМИ.

В ходе встречи стороны коснулись развивающихся в различных сферах азербайджано-российских отношений.

Главы правительств обсудили также текущие вопросы повестки двусторонних отношений.