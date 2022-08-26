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Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в Армении

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в октябре в Армении

Председатели правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на встрече в Чолпон-Ате в пятницу условились провести следующее заседание Евразийского межправительственного совета в Армении в октябре, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В частности, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил провести заседание 1-2 декабря. На это премьер-министр РФ Михаил Мишустин заметил, что его коллега из Армении Никол Пашинян ранее предлагал провести следующее заседание 20-21 октября. "Мне показалось, что мы ее [дату] согласовали", - добавил глава российского кабмина.

После этого премьеры еще раз обсудили дату проведения следующей встречи и коллективно решили, что заседание Евразийского межправсовета состоится в октябре.


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