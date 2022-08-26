По делу о взрыве в ТЦ «Сурмалу» задержаны 4 человека

25 августа 2022 года в прокуратуру города Еревана поступили, и были изучены материалы уголовного производства по делу о взрыве, произошедшем 14 августа с. г. в торговом центре «Сурмалу» по адресу проспект Аршакуняц 15, г. Ереван. Дело расследуется в отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного комитета РА по городу Ереван.

Как сообщили «Арменпресс» в Генеральной прокуратуре, в результате изучения, на основании обстоятельств материалов уголовного дела, свидетельствующих о совершении преступления, прокурор, осуществляющий контроль за законностью уголовного производства, 25.08.2022г. по собственной инициативе, вынес решения о возбуждении уголовного дела в отношении двух лиц по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, или иные тяжкие последствия). Решения направлеыо следователю и даны указания о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц в установленный законом срок и представлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, при изучении материалов уголовного производства также установлено, что имеющиеся факты свидетельствуют о наличии достаточных оснований для возбуждения публичного уголовного преследования еще двух лиц по ч. 2 ст. 165 УК РА (лишение жизни двух и более лиц по неосторожности), в связи с чем, следователю поручено возбудить уголовное дело по статье 165 УК РА и приступить к процессуальным действиям, направленным на привлечение к ответственности виновных лиц. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц были представлены прокурору, которые были удовлетворены.

26.08.2022 были арестованы четыре человека: двое по ч. 2 ст. 357 и двое по ч. 2 ст. 165 УК РА. О деталях уголовного расследования будет предоставлена дополнительная информация.

Уведомление: Лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.