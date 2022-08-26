ЕАЭС создает Евразийскую перестраховочную компанию для поддержки торговли

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чем мы договорились, подробно вчера обсудили - Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении, - отметил Мишустин. - Организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах - выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов".