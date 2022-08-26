«Эволюция звезд»: польские артисты, приехавшие в Армению в рамках STARMUS, приведут зрителей на таинственную сцену

В одном из летних кафе в самом сердце Еревана мы встретились с польскими артистами, которые находятся в столице Армении уже около 10 дней. Члены международного художественно-научного коллектива «Instytut B61» приехали в Ереван не с пустыми руками. Они привезли для армянской публики таинственный, научный спектакль продолжительностью 1 час 20 минут, который состоится в рамках STARMUS VI. И каким бы загадочным ни был спектакль, еще более загадочным является место проведения, которое впервые в своей истории распахнет свои двери для зрителей.

В беседе с «Арменпресс» продюсер группы, режиссер Ян Шверковский и куратор Александра Беднаж отметили, что они впервые в Армении. Приглашение участвовать в STARMUS поступило от основателей Гарика Исраеляна и Брайана Мэя.

Гости восхищенно оглядываются и признаются, что Ереван - сказочный, зеленый город, армяне гостеприимны, общительны, доступны. Они также спешат подчеркнуть, что им понравилось то, что армяне гордятся своей культурой и языком и сохраняют то, что принадлежит им.

Труппа-коллектив «Instytut B61» представляет перформансы, объединяющие искусство и науку, синтез реальности и театра

Группа была основана в Польше, в городе Торунь, в 2009 году в рамках Международного года астрономии ЮНЕСКО художником, астрономом и поклонником искусства Яном Шверковским. В его составе ученые, актеры, музыканты, художники, арт-менеджеры, которые создают перформансы и мультимедийные шоу для конкретных мест, сочетая искусство, науку и технологии.

С момента основания у группы было 15 премьер в Польше, Португалии, Эстонии, Латвии, Литве и Индии. Теперь очередь Армении.

Перформанс «Эволюция звезд», который покажут в Армении - таинственный спектакль на необычной сцене

Каждый раз в труппу «Эволюции звезд» включаются и артисты стран, где выступает труппа. В армянском спектакле будут задействованы около 40 артистов. 20 из Польши, 20 из Армении. Из Мумбаи, Индия, чтобы присоединиться к этому представлению приедет музыкальная группа. Армянский зритель имеет возможность смотреть его 3 дня: с 7 по 10 сентября по 3-4 раза в день. Билеты продаваться не будут, желающие могут записаться онлайн и участвовать в работе с научным подходом и творческой подачей.

Актеры и зрители встретятся на площади Республики Армения, вместе сядут в загадочный желтый автобус и отправятся в таинственный театр в неизвестном для зрителей направлении.

...И тут начнется самое главное. Вы не увидите сидящего зрителя и говорящих со сцены актеров, здесь не будет классического действия. Присутствующие будут ходить, трогать и напрягать все свои чувства, становясь свидетелями эволюции звезд.

Кстати, представление пройдет в Ереване под патронажем чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша Павла Чеплака.

Первый визит - важная договоренность

Ян Шверковский и Александра Беднаж, находящиеся в Армении, в восторге от Центра Тумо. Им даже удалось договориться с Центром Тумо о возвращении в Армению с образовательной программой.

Самая вкусная еда - арцахский хлеб с женгялом, лучший способ проснуться - кофе, приготовленный по-армянски

На вопрос: «Что вам понравилось в нашей кухне?» оба гостя единодушно ответили: «Хлеб с женгялом». Вегетарианка Александра не может равнодушно пройти мимо армянской долмы, особенно когда рядом еще лаваш и стакан холодного тана. Артисты, которые никогда не питавшие особой любви к кофе, теперь не могут без него проснуться.

Фестиваль STARMUS проводился на Тенерифе (Канарские острова, Испания), в Норвегии и в Швейцарии.

Фестиваль науки и искусства STARMUS VI в Армении пройдет под названием «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» и будет посвящен 50-летию первой посадки на Марс космической станции «Марс-3». Примечательно, что «Марс-3» был доставлен на Красную планету роботом «Проп-М» (Prop-M), созданным известным армянским инженером Александром Кемурджяном.

Фестиваль STARMUS, связанный с именами Стивена Хокинга, Брайана Мэйя, Алексея Леонова и других знаменитостей, проводится с 2011 года, он объединяет науку, образование, искусство и технологии.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и легендарным гитаристом Queen, астрофизиком Брайаном Мэйем, став площадкой, объединившей всемирно известных ученых, нобелевских лауреатов, астронавтов, мыслителей, деятелей науки, культуры и искусства, в рамках которой они делятся своими знаниями, опытом и последними открытиями. Их объединение вокруг одной платформы делает возможным выявление проблем нашей современности и поиски путей их решений.