Турция и США обсуждают технические детали по закупкам F-16

Турция и США обсуждают "технические детали" по вопросу закупки F-16, Анкара надеется на положительный ход переговоров․ Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.

"По поручению нашего президента наша делегация выехала в США и провела переговоры. Эти контакты оказались более позитивными, чем ожидалось. Поэтому в настоящее время мы оцениваем, что этот процесс будет положительным, а не отрицательным, среди военных делегаций мы видим, что процесс продолжается, мы обсуждаем технические детали", - привел слова Акара телеканал A Haber.