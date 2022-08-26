Премьеры ЕАЭС подписали 10 документов на заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате

Председатели правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в пятницу по итогам заседания Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате подписали 10 документов о развитии сотрудничества, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В их числе - распоряжения о финансировании промышленной кооперации в объединении, о перечне приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, о дальнейшей работе по расширению использования нацвалют во взаимных расчетах.

Премьеры также обсудили проект соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС и согласовали поручение по нему. Еще одно поручение касается внесения изменений в Договор о Союзе в части взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам.

Кроме того, главы правительств утвердили заявление об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Как пояснил на заседании премьер-министр России Михаил Мишустин, компания будет оказывать страховую поддержку взаимной и внешней торговле, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В планах также выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов.

Отдельно председатели правительств согласовали время и место проведения следующего заседания Евразийского межправсовета - оно состоится в октябре в Армении.