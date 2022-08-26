В Великобритании началась самая масштабная забастовка этого лета

В Великобритании началась забастовка сотрудников почтовой службы Royal Mail, в ней участвует больше 100 тысяч человек. Sky News назвал акцию самой крупной забастовкой лета 2022 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сотрудникам Royal Mail ранее повысили зарплату на 2%, они сочли эту индексацию недостаточной. Цель забастовки - добиться "достойного" повышения зарплат.

Акцию организовал профсоюз сотрудников связи Communication Workers Union. За забастовку проголосовали 97,6% членов профсоюза.

Почтальоны будут бастовать 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.