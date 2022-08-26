Мандат Минской группы ОБСЕ никто не отменял: МИД Армении

Сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет международный мандат на содействие долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию нагорно - карабахского конфликта.

Об этом «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя реакцию Баку на известие о назначении сопредседателя США Минской группы ОБСЕ.

«Этот мандат никто не отменял», - заключил Ваан Унанян.

25 августа Государственный департамент Соединенных Штатов Америки сообщил, что Филип Рикер назначен старшим советником по переговорам на Кавказе и сопредседателем США Минской группы ОБСЕ. Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на эту новость абсурдным заявлением о том, что «…попытки возродить почти недействующую Минскую группу могут привести к выходу США из процесса урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией». МИД Азербайджана также заявил, что «карабахский конфликт решен», добавив, что увязывание урегулирования армяно-азербайджанских отношений с нагорно-карабахским вопросом «никоим образом не будет способствовать урегулированию этих отношений».

Госдеп США отреагировал на заявление МИД Азербайджана от 26 августа. Заместитель официального представителя Бюро по международным связям с общественностью Ведант Патель отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Филипа Рикера «старшим советником по переговорам на Кавказе, чтобы подчеркнуть приверженность США установлению мира на Южном Кавказе». «Как страна, мы привержены содействию прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией на двустороннем, многостороннем уровнях, а также посредством сотрудничества с партнерами-единомышленниками для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования между двумя странами», - отметил он.

Ведант Патель еще раз напомнил, что отныне посол Рикер будет представлять США как в Минской группе, так и на международных переговорах в Женеве.