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Сборная Вооруженных сил Армении впервые приняла участие в турнире «Эльбрусское кольцо»

Сборная Вооруженных сил Армении впервые приняла участие в турнире «Эльбрусское кольцо»

Впервые сборная команда Вооруженных сил Республики Армения приняла участие в турнире «Эльбрусское кольцо», проводимого в рамках соревнований «Армейские международные игры 2022» с участием военнослужащих 10 стран.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны РА, участники соревнований выполнили 15 специальных заданий, преодолевая горные препятствия и ледники в сложных климатических и психологических условиях, совершая переправы через реки, длительные переходы через Эльбрусский массив и практические упражнения по стрельбе.

Последней, самой сложной задачей было покорение высочайшей горной вершины Европы Эльбруса (5 642м).
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