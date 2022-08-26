Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 3-4 градуса

В связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в предгорьях и долинах республики сохраняется пожароопасная ситуация высокой степени.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что с 26 по 28 августа температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса.

Индекс ультрафиолетового излучения в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора будет выше нормы.

С 11:00 до 17:00 рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами.

В Ереване и в областях во второй половине дня 26 августа, с 27 по 31 августа осадков не ожидается. Ветер: юго-восточный с порывами до 2-5 м/с.

В Арцахе 26 и 27 августа осадков не ожидается.