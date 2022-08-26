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Азиатские индексы - 26-08-22

Азиатские индексы - 26-08-22

ТОКИО, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.57% и составил 28641.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.15% и составил 1979.59 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.31% и составил 3236.22 пункта, а HANG SENG вырос на 1.01% и составил 20170.04 пункта.


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