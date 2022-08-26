Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-08-22

ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 августа, курс доллара США сократился на 0.12 драмa и составил 404.82 драм. Курс евро вырос на 1.34 драмa и составил 405.31 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 6.74 драм. Курс британского фунта вырос на 0.18 драмa и составил 478.94 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 96.09 драмa и составила 22822.92 драм. Цена серебра выросла на 4.16 драмa и составила 251.52 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.