Арцахская проблема и безопасность — в повестке Межпарламентского заседания Арцаха иРА

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян 26 августа созвал расширенное рабочее совещание с участием лидеров фракций, председателей комиссий и сотрудников аппарата.

Как стало известно Арменпресс из сообщения Национального Собрания Арцаха, глава парламента рассказал о созыве межпарламентского заседания Республики Арцах и Республики Армения, запланированного на вторую половину сентября, и формировании повестки дня.

В формирующуюся повестку будут включены вопросы, связанные с арцахской проблемой и безопасностью.

Обсужден также ход подготовки к открытию 6-й сессии 7-го созыва Национального Собрания Арцаха.

На встрече речь шла и об организации 2 сентября в 19:00 на площади Возрождения митинга, посвященного провозглашению Республики Арцах— по инициативе пяти фракций Национального собрания.