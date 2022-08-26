Замминистра финансов, глава КГДиглава Управления международного сотрудничества КГД поедут в Индонезию

По решению премьер-министра Никола Пашиняна заместитель министра финансов Республики Армения Арман Погосян, председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян и начальник отдела международного сотрудничества Комитета государственных доходов Арутюн Азгалдян с 29 августа по 3 сентября будут командированы в Республику Индонезия (Бали) с целью участия во встрече на высоком уровне «Поддержка восстановления - за счет повышения налоговой прозрачности».

Об этом Арменпресс стало известно с сайта e-gov.am.

Премьер-министр поручил председателю Комитета государственных доходов Республики Армения в трехдневный срок после возвращения из командировки представить отчет о результатах миссии в Республику Индонезияв аппарат премьер-министра Республики Армения и в Министерство иностранных дел Республики Армения.