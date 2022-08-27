Армянская молодёжь озвучила инициативы образовательной сферы на деловом завтраке с вице-премьерами ст

В рамках Молодежного форума СНГ и ЕАЭС 26 августа в культурном центре «Рух Ордо», город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, состоялся деловой завтрак представителей молодежи с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, на котором были озвучены молодежные инициативы по развитию евразийской интеграции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, встреча состоялась 26 августа в рамках молодежного форума СНГ и ЕАЭС.

Предложения активистов Республики Армения касались вопросов образования – включения в программы общего образования soft skills, активного развития платформы онлайн-образования, программ производственных практик и стажировок, а также создания на пространстве ЕАЭС фонда или программы академической мобильности молодых ученых и преподавателей.

Инициатива молодежи Республики Беларусь касается развития волонтерского движения, которое стало одной из самых востребованных форм занятости современных молодых людей. В учреждениях образования стран ЕАЭС и СНГ предложено масштабировать проект «Волонтерский навигатор», реализуемый в Беларуси.

Представители казахстанской молодежи выступили с инициативой развивать туризм, разработав Концепцию развития молодежного туризма в странах СНГ и ЕАЭС, которая станет ориентиром и будет способствовать развитию молодёжного предпринимательства. По их мнению, в рамках концепции может быть разработан перечень молодежных туристических маршрутов, мероприятия по стимулированию спроса и заинтересованности среди молодежи в путешествиях в страны ЕАЭС.

Инициатива молодежи Кыргызской Республики – развивать креативную экономику. Предложено создать платформу, которая объединит креативную молодежь стран СНГ в сообщество, через мероприятия, соискателей, ищущих работу, и работодателей в поисках сотрудников.

По мнению представителей российской делегации, необходимо развивать молодежное предпринимательство и создать сообщество молодых предпринимателей Евразийского экономического союза.

Представители молодежи Республики Узбекистан сделали акцент на молодежных мероприятиях и культурных инициативах – проводить на ежегодной основе на принципах ротации молодежные мероприятия, фестивали и деловые форумы, на которых молодежи стран СНГ могли бы обмениваться инициативами, реализовывать совместные проекты. Особое внимание, по их мнению, необходимо уделить вопросам межкультурного взаимодействия.

В деловом завтраке приняли участие Председатель Совета ЕЭК, Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, и.о. заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.