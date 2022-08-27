Число случаев оспы обезьян в мире превышает 46 тысяч. Reuters

Более 90 стран мира, где оспа обезьян считается эндемичной болезнью, сообщили о регистрации случаев этого заболевания.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Число подтвержденных случаев оспы обезьян во всем мире уже превышает 46 тысяч 300. Многие страны, такие как Куба, Эквадор, Индия, Бразилия, сообщили о своих первых смертельных случаях.

Оспа обезьян — заболевание, передающееся от животных к человеку, симптомы которого сходны с симптомами вируса оспы человека, но в отличие от последнего течение оспы обезьян более легкое. Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и утомляемость, сильную сыпь, которая может быть неприятной и болезненной. Инкубационный период болезни обычно составляет 6-13 дней, но в отдельных случаях может длиться 5-21 день. Оспа обезьян считается самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого проходят в течение 2-4 недель.

Болезнь была впервые обнаружена у обезьян в 1958 году. Только в 1970 году болезнь была обнаружена у людей: инфекция была подтверждена у маленького ребенка в Демократической Республике Конго.

Оспа обезьян передается между людьми при тесном контакте воздушно-капельным путем, биологическими жидкостями или при контакте с инфицированными тканями.