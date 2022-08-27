Европейские индексы - 26-08-22

МОСКВА, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.26% и составил 12971.47 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.68% и составил 6274.26 пункта, британский FTSE снизился на 0.70% и составил 7427.31 пункта, а российский RTSI вырос на 0.03% и составил 1183.12 пункта.