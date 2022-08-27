В Ереване открылся капитально отремонтированный парк "Нор Арабкир"
12:03, 27 Август 2022
В Ереване открылся для граждан капитально отремонтированный парк "Нор Арабкир" ("Новый Арабкир").
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Еревана Грачья Саркисян.
«Мы предприняли большие изменения в сфере озеленения Еревана. На данный момент идет реставрация ряда парков, а некоторые уже планируются.
Сегодня мы сдали в эксплуатацию еще один парк "Новый Арабкир" или, как его называют в народе, "Молоканский парк", в котором впервые с момента основания был проведен капитальный ремонт, и перезапустили фонтанный комплекс. Я уверен, что это один из лучших парков Еревана", - написал Грачья Саргсян.
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