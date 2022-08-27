В Ереване открылся для граждан капитально отремонтированный парк "Нор Арабкир" ("Новый Арабкир").

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Еревана Грачья Саркисян.

«Мы предприняли большие изменения в сфере озеленения Еревана. На данный момент идет реставрация ряда парков, а некоторые уже планируются.

Сегодня мы сдали в эксплуатацию еще один парк "Новый Арабкир" или, как его называют в народе, "Молоканский парк", в котором впервые с момента основания был проведен капитальный ремонт, и перезапустили фонтанный комплекс. Я уверен, что это один из лучших парков Еревана", - написал Грачья Саргсян.