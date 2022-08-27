Вы - носители профессии, творения которой становятся историей: вице-премьер поздравил выпускников НУАСА

Вице-премьер Амбарцум Матевосян 26 августа в ходе визита в Котайкскую область принял участие в церемонии вручения дипломов об окончании Национального университета архитектуры и строительства Армении в 2022 г.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате вице-премьера РА.

На мероприятии присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, губернатор Котайкской области Аарон Саакян, председатель Попечительского совета НУАСА, председатель Градостроительного комитета Армен Гуларян, ректор НУАСА Егиазар Варданян, другие официальные лица.

В обращении к выпускникам отметил вице-премьер Матевосян отметил:

«Республика Армения в ответ на самые серьезные вызовы, стоящие перед ней, сегодня должна предстать пред миром своим молодым поколением ответственных и творческих молодых людей, готовых укреплять и строить свою Родину, опираясь на силу знаний, готовых стать поборниками мира, солидарности и добра в нашей стране и во всем мире.

Развитие образования и науки является приоритетом правительства Республики Армения, только благодаря чему возможно достижение устойчивого развития и всеобщего благополучия страны.

В своем плане на 2021-2026 годы правительство в качестве приоритета развития государства закрепило реформы в сфере высшего образования - с целью укрепления связи «образование-наука-рынок труда», подготовки специалистов, отвечающих новым требованиям рынка труда, способствуя формированию дееспособного, конкурентоспособного и перспективного гражданина в своей стране.

Среди армянских вузов, дающих высшее образование, Национальный университет архитектуры и строительства Армении также занимает важное место, готовя специалистов, вносящих большой вклад в строительство нашей страны, и они, я уверен, выполнят возложенную на них миссию в строительство страны с честью.

Вы знаете, что в последние годы в республике ведутся масштабные работы по строительству дорог и школ, строятся больницы, детские сады, и они воплощаются в жизнь благодаря профессиональным специалистам: проектировщикам, инженерам, строителям.

Во время поездок в регионы я лично посещаю стройки, знакомлюсь со строителями, вижу их самоотверженный труд и благодарю за их кропотливую и добросовестную работу.

Помните: вы - носители лучшей профессии, творения которой становятся историей. Поэтому я хочу, чтобы вы творили эту историю качественно и ответственно - ради нас и наших будущих поколений.

Дорогие выпускники,

поздравляю всех вас и желаю, чтобы вы использовали свои силы и знания для укрепления нашей Родины.

Сердечно поздравляем и вас, уважаемые профессора и сотрудники университета. Большое спасибо за вашу самоотверженность и профессионализм.

Доброй дороги вам всем".