Япония обещала предоставить Африке помощь в размере $ 30 млрд

Япония обещает предоставить $ 30 млрд помощи на развитие Африки.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом на организованном в Тунисе саммите Япония-Африка заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, который присоединился к саммиту по видеосвязи - из-за положительного теста на коронавирус. Он отметил, что в условиях мирового дефицита зерна будут работать над обеспечением его транспортировки в Африку.

Кисида сказал, что 30 миллиардов долларов будут выплачены в течение трех лет.