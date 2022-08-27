Время в Ереване: 11:07:36,   28 Август 2022

Япония обещала предоставить Африке помощь в размере $ 30 млрд

Япония обещала предоставить Африке помощь в размере $ 30 млрд

Япония обещает предоставить $ 30  млрд помощи на развитие Африки.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом на организованном в Тунисе саммите Япония-Африка  заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, который присоединился к саммиту по видеосвязи - из-за положительного теста на коронавирус. Он отметил, что в условиях мирового дефицита зерна будут работать над обеспечением его транспортировки в Африку.

Кисида сказал, что 30 миллиардов долларов будут выплачены в течение трех лет.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]