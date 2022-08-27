«Пюник» начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций выездным матчем против «Базеля»

Известен график ереванского «Пюника» в групповом этапе Лиги конференций Европы УЕФА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба ереванского клуба.

"Пюник" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций Европы УЕФА 8 сентября.

Ниже представляем график команды на групповом этапе Лиги конференций.

8 сентября

«Базель» — «Пюник»

15 сентября

«Пюник» — «Слован Братислава»

6 октября

«Пюник» — «Жальгирис»

13 октября

«Жальгирис» — «Пюник»

27 октября

«Слован Братислава» — «Пюник»

3 ноября

«Пюник» — «Базель».