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Никол Пашинян поздравил президента Молдовы Майю Санду с Национальным праздником страны

Никол Пашинян поздравил президента Молдовы Майю Санду с Национальным праздником страны

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю Национального праздника Молдовы.

Как передает Арменпресс, в частности, в послании говорится:

 

“Уважаемая госпожа Санду,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Молдовы – Днем Независимости.

Подтверждаю наше искреннее стремление развивать взаимовыгодное сотрудничество с Молдовой по всем возможным направлениям и на различных площадках на основе дружбы, доверия и взаимного уважения.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемая госпожа Санду, крепкого здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях, а дружественному народу Молдовы - мира и процветания”.


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