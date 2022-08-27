Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым- Жомарту Токаеву

Президент Республики Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Казахстан.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

В послании президента Хачатуряна, в частности, говорится:

«Этот знаменательный день в многовековой истории взаимоотношений народов Армении и Казахстана символизирует качественно новый этап развития в контексте межгосударственного сотрудничества, в основе которого лежат славные традиции взаимоуважения и дружбы.

Убежден, что совместные усилия всех ветвей власти наших стран, а также гражданского общества и деловых кругов, позволят реализовать весь потенциал армяно-казахстанского сотрудничества, обогатив его взаимовыгодными экономическими проектами, а также новыми инициативами в области культуры и гуманизма».