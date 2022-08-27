Губернатор и посол рассмотрели возможность создания в Вайоц Дзоре центра изучения китайского языка

Губернатор Вайоц Дзора и посол Китая обсудили тенденции экономического развития области.

26 августа губернатор Вайоц Дзора Арарат Григорян принял Чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Ёнга.

Как сообщили Арменпресс в администрации Вайоц Дзора, на встрече также присутствовали глава Вайоцдзорской епархии архиепископ Авраам Мкртчян, руководитель общины Ехегнадзор Давид Арутюнян и руководитель общины Арени Усик Саакян.

В ходе встречи были представлены приоритетные направления экономики Вайоц Дзора, текущая экономическая ситуация и тенденции развития, особое отмечались сферы виноделия и туризма. Особое внимание было также уделено сферам образования и культуры – в том числе возможности создания в регионе центра изучения китайского языка, а также иного сотрудничества в сфере образования.

Для ознакомления с успехами, достигнутыми в области виноделия и туризма, стороны посетили одно из ведущих винодельческих предприятий региона, винный завод «Арени», где гости познакомились не только с богатой историей винодельни, но и весь потенциал винодельческой отрасли региона и его экспортные возможности.

Гости также посетили Пещеру птиц, где был представлен старейший в мире винодельческий комплекс.

В сфере туризма с обеих сторон была подчеркнута важность популяризации богатых историко-культурных ценностей и потенциала региона среди туристов из Китая. В этом контексте гости также посетили монастырский комплекс Нораванк - один из духовных и культурных центров Армении, который является также визитной карточкой Вайоц Дзора.

В завершение встречи обе стороны выразили уверенность в том, что благодаря визиту посла Китайской Народной Республики и совместным усилиям будет положено начало новым перспективным возможностям для развития отношений и появится возможность дальнейшее укрепление существующих дружественных отношений между двумя странами на благо наших народов.