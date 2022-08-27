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Турция заявила о нейтрализации семи членов РПК на севере Ирака

Турция заявила о нейтрализации семи членов РПК на севере Ирака

Турецкие вооруженные силы объявили об уничтожении семи членов Рабочей партии Курдистана (РКК) на севере Ирака.

В оборонном ведомстве Турции заявили, что действия продолжатся «до уничтожения последнего террориста».


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