Председатель  НС  Арцаха  приветствовал  шаг  послов  Франции  и  США  в  Азербайджане

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян приветствовал шаг послов Франции и США в Азербайджане — они отклонили приглашение властей Азербайджана посетить Шуши.

Как передает Арменпресс, Артур Товмасян распространил заявление об этом.

«Власть и оппозиция — это единое целое. Как бы нас ни измотали войны, на этой святой земле жили и будут жить люди, каждый из которых достоин внимания и уважения.

Республика Арцах — в каждом из нас, и если каждый из нас ищет и находит достойную землю, никто не может заставить нас жить в навязанной ему стране.

Послы стран-сопредседателей Минской группы, Франции и США, отвергли приглашение азербайджанского правительства посетить Шуши и тем самым вызвали нескрываемый гнев бакинских властей.

Приветствуя решение послов стран-сопредседателей Минской группы не посещать оккупированную территорию, мы еще раз убеждаемся, что конфликт не исчерпан и требует исключительно политического решения под эгидой Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

27 августа на мероприятии в Шуши советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что послы США и Франции не отреагировали на приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши.