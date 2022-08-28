Жозеп  Боррель  заявил  о  согласии  между  Сербией  и  Косово

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о соглашении между Сербией и Косово. "Рад сообщить, что нам удалось найти решение, облегчающее поездки между Сербией и Косово, что отвечает интересам всех граждан и Сербии, и Косово", - как передает Арменпресс, написал Борель в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что у них есть договоренность о том, что косовские сербы, а также другие граждане смогут свободно ездить в Косово и Сербию по своим идентификационным карточкам. «Европейский союз получил гарантии от премьер-министра Альбина Курти (премьер-министра Косово — ред.)», — подчеркнул Борель.

31 июля ситуация в Косово и Метокии резко обострилась после того, как косовская полиция закрыла контрольно-пропускные пункты на административной границе с Сербией. Причиной стало новое решение о запрете въезда по сербским документам. В ответ косовские сербы вышли на акции протеста и перекрыли основные магистрали. В результате усилий международных сил Косово решило отложить процедуру запрета сербских документов до 1 сентября, после чего начались переговоры между Сербией и Косово при посредничестве ЕС.