Лукас Селараян принял участие в игре клуба
12:20, 28 Август 2022
Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян принял участие в очередном матче своего клуба
Как передает Арменпресс, в очередном туре чемпионата США по MLS "Коламбус крю" соревновался с "Цинциннати". Матч завершился вничью со счетом 2:2.
Член национальной сборной Армении по футболу Лукас Селараян был в стартовом составе "Коламбус крю" и принимал участие во всей встрече клуба.
"Коламбус крю" сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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