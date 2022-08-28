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Лукас  Селараян  принял  участие  в  игре  клуба

Лукас  Селараян  принял  участие  в  игре  клуба

Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян принял участие в очередном матче своего клуба

Как передает Арменпресс, в очередном туре чемпионата США по MLS "Коламбус крю"  соревновался с "Цинциннати". Матч завершился вничью со счетом 2:2. 

Член национальной сборной Армении по футболу Лукас Селараян был в стартовом составе "Коламбус крю" и принимал участие во всей встрече клуба.

"Коламбус крю" сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

 

 

 


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