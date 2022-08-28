Продолжается строительство автодорог республиканского значения Исаакян-Гюмри и к храму Ереруйк

Продолжаются строительные работы автодорог республиканского значения — Исаакян-Гюмри и дорога, ведущая к храму Ереруйк.

Как передает Арменпресс, со стороны Багравана начато строительство дороги Гюмри-Исаакян протяженностью около 15 км. Будет капитально отремонтирована проезжая часть, будет установлено новое асфальто-бетонное покрытие, отремонтированы переходы и мосты на дороге. Строительство осуществляет компания «Евроасфальт».

Заведующая отделом информации и общественных связей администрации Ширакской области Араксия Киракосян отметила, что общая стоимость проекта составляет 3 млрд 800 млн драмов, и правительство уже выделило 1 млрд 997 млн 335 тыс. драмов.

«На капитальный ремонт участка протяженностью 2,7 км, ведущего к храму Ереруйк – дороги республиканского значения Հ-93, /Հ-75/, правительство выделило 300 млн 264 тыс драмов. Работы начаты с участка Ереруйк, строительство ведет ОАО "Подмосковное", - добавила Араксия Киракосян.

Арменуи Мхоян