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В  селе  Караундж  Сюникской  области  сгорело  около  46 га  убранных  пшеничных  полей

В  селе  Караундж  Сюникской  области  сгорело  около  46 га  убранных  пшеничных  полей

27 августа в 15:44 в Сюникский областной отдел Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на полях села Караундж горит сухая растительность.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.   

Согласно источнику, пожар локализовали в 18:15 часов и потушили в 21:30. 

Сгорело около 46 га убранного пшеничного поля.

 


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