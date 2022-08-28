В  селе  Караундж  Сюникской  области  сгорело  около  46 га  убранных  пшеничных  полей

27 августа в 15:44 в Сюникский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на полях села Караундж горит сухая растительность.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, пожар локализовали в 18:15 часов и потушили в 21:30.

Сгорело около 46 га убранного пшеничного поля.